Israele e Hamas firmano l'accordo di pace: le reazioni dei palestinesi a Gaza

(LaPresse) Hamas e Israele hanno firmato l’accordo di pace a Gaza. “Siamo felici che la guerra, si spera, finirà e che lo spargimento di sangue avrà fine. Certo, non abbiamo più una casa e nulla a cui tornare. Ma per fortuna tornerà in parte la normalità. Speriamo che Allah ci ricompensi adeguatamente”, ha detto Suzan Kamel, che ha dovuto abbandonare la propria abitazione a Rafah e spostarsi nel campo profughi di Khan Younis. “È una felicità mista a dolore perché abbiamo perso i nostri cari, i nostri amici e i nostri vicini. Ma ognuno di noi desidera tornare nella propria zona. Siamo stanchi di essere sfollati, per l’undicesima e dodicesima volta. La gente è frustrata ed esausta. È positivo che le persone tornino alle loro case ed è positivo che tutta questa sofferenza, distruzione e annientamento finiscano”, ha affermato Rabih Duheir.