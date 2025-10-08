Everest, in 900 bloccati nella tempesta: le immagini del salvataggio

Sono stati tratti in salvo i circa 900 tra escursionisti, guide e altro personale rimasti bloccati da una tempesta di neve sul versante cinese del Monte Everest. Sabato sera una forte tempesta ha colpito la zona, interrompendo l’accesso al luogo in cui gli escursionisti alloggiavano in tenda ad un’altitudine di oltre 4.900 metri.

Circa 350 escursionisti sono riusciti a scendere entro mezzogiorno di lunedì mentre gli altri sono arrivati martedì. Secondo quanto riferito, alcuni escursionisti hanno sofferto di ipotermia e una dozzina di loro sono stati scortati al punto di incontro da squadre con scorte di cibo, medicine, riscaldamento e ossigeno. L’area panoramica del Monte Everest nella regione cinese del Tibet è stata temporaneamente chiusa.