Ecuador, attacco armato contro il convoglio del presidente Noboa

Il corteo presidenziale che trasportava il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è stato attaccato da un gruppo di manifestanti in una città nel sud del Paese andino, nel corso di uno sciopero indigeno iniziato più di due settimane fa contro l’aumento del prezzo del gasolio. La ministra dell’Ambiente, Inés Manzano, ha raccontato di un’aggressione violenta da parte di circa 500 persone. Il convoglio presidenziale sarebbe stato bersagliato con pietre e colpi d’arma da fuoco. Illeso il capo dello Stato.