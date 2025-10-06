Intesa Sanpaolo: nasce 'Academy4Future', nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo

Intesa Sanpaolo ha presentato a Milano il progetto ‘Academy4Future’, nuovo polo formativo del gruppo guidato da Carlo Messina, che prevede percorsi qualificanti destinati alle oltre 90mila persone dell’istituto di credito, con l’obiettivo di anticipare i mestieri del futuro rispetto alla trasformazione digitale. Il fine è quello di valorizzare la crescita professionale delle persone del Gruppo, adeguando le competenze ai nuovi mestieri della banca del futuro.

“Con Academy4Future la formazione diventa parte integrante del nostro lavoro quotidiano, in modo che tutte le novantamila persone di Intesa Sanpaolo abbiano competenze sempre aggiornate rispetto alle evoluzioni delle tecnologie, possano rinnovare le professionalità e anticipare le esigenze della clientela“, ha spiegato Nicola Fioravanti, Chief Governance, Operating and Transformation Officer di Intesa Sanpaolo, aggiungendo che Intesa Sanpaolo intende “investire in maniera strategica sulla formazione dei nostri colleghi affinché siano in grado di lavorare in scenari così rapidamente mutevoli, rendendoli dunque più resilienti“.

Con dieci programmi organizzati in otto facoltà, ‘Academy4Future’ coinvolgerà 20mila persone all’anno, con progressiva estensione anche al personale estero. I temi assecondano lo sviluppo del Gruppo: si va dall’intelligenza artificiale all’ambito della gestione, protezione e analisi dei dati, dall’internazionalizzazione allo sviluppo delle reti commerciali, passando per risk culture, wealth management, omnicanalità ed Esg.

“Per noi ‘Academy4Future è un’iniziativa molto importante, strategica, perché siamo in un contesto di profondo cambiamento, che tocchiamo tutti quanti con mano quotidianamente. L’accelerazione del cambiamento è un elemento nuovo rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Vogliamo dunque che la formazione entri nel dna della banca, al fine di crescere oggi e di mettere le basi per crescere domani”, ha sottolineato Roberto Cascella, Chief People and Culture Officer di Intesa Sanpaolo.

Il progetto ‘Academy4Future’ – che beneficerà del contributo intellettuale dei migliori atenei italiani e stranieri, di Digit’ed e di formatori esperti – è inoltre dotato di una governance strutturata con un Comitato accademico, un Comitato scientifico e un Comitato tecnico che indirizzeranno la visione strategica e verificheranno la qualità dei contenuti e i risultati per valutarne l’impatto operativo.

“Il tema dell’educazione è un tema di grandissima rilevanza per il Paese. Oggi c’è una coabitazione di intelligenze, intelligenza cerebrale e intelligenza artificiale. Servirà rafforzare costantemente le conoscenze, le competenze, che diventano ormai obsolete in tempi molto ridotti. Tutto questo ha come elemento caratterizzante il fatto che durante l’apprendimento bisognerà ‘imparare ad imparare’, senza che la formazione continua e costante risulti ‘difficile’”, aggiunge l’ex ministro dell’Istruzione e attuale presidente di Isybank, Francesco Profumo.