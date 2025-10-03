Sciopero generale, portavoce Flotilla: “Orgogliosa di essere italiana. Parole Tajani? Esterrefatti”

“Questa è la mia Italia. Oggi sono proprio orgogliosa di essere italiana e ringrazio i sindacati, le piazze, tutte e tutti, le persone di questo movimento. Ce ne sono centinaia che hanno fatto un lavoro incredibile, l’equipaggio di terra si è mosso con le modalità giuste, con i toni giusti, e siamo qui oggi. E’ una giornata direi storica”. Lo ha detto la portavoce di Global Flotilla Italia, Maria Elena Delia stamani in piazza a Roma alla manifestazione in occasione dello sciopero generale indetto proprio a sostegno della missione umanitaria verso Gaza, fermata da Israele.

“Da quello che ci dice la Farnesina”, i parlamentari arrestati “stanno tutti bene”, “solo che le pratiche per l’espulsione saranno un po’ lente. Ad oggi ci risulta che stanno bene. Sono detenuti per non aver fatto nulla, questo lo dobbiamo ricordare. Sono in carcere per aver navigato in acque internazionali. Abbiamo saputo dal nostro ministro degli Esteri che il diritto internazionale conta, ma fino a un certo punto” ha proseguito la portavoce.

“Finché non tornano in Italia, considerate le mani in cui si trovano, non siamo per niente tranquilli – ha aggiunto -. Quando saranno qui tireremo un sospiro di sollievo per la loro incolumità, ma non per quello che abbiamo visto accadere”. Sulla possibilità di incontrare già oggi i parlamentari che rientrano in Italia, Delia ha detto “non so se logisticamente ce la faremo”. La dichiarazione del ministro degli Esteri sul diritto internazionale “importante fino a un certo punto” “ci ha lasciati esterrefatti. Il diritto internazionale, proprio perché ‘internazionale’, vale per tutti. Non capiamo qual è il punto in cui non comincia più a valere. Forse quando c’entra Israele?”, ha concluso Maria Elena Delia.