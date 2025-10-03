Sciopero generale, a Torino attivisti con striscione ‘Blocchiamo Bezos’: le immagini

A Torino manifestanti in piazza in segno di solidarietà alla popolazione palestinese nel giorno dello sciopero generale. Il corteo dell’USB dovrebbe confluire davanti alle Officine Grandi Riparazioni per unirsi ai manifestanti che sono attorno alla ‘Tech Week’, dove tra gli ospiti di oggi ci sono Ursula von Der Leyen e Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Al corteo di contestazione, partito dai Giardini Artiglieri da Montagna, sono presenti alcune centinaia di manifestanti. I manifestanti espongono uno striscione con scritto “Blocchiamo Bezos e le tecnologie di guerra e genocidio”.