Gaza, tensioni davanti al liceo Caravillani a Roma. Studenti e prof: “Noi aggrediti”

Alta tensione al Liceo Caravillani di Roma dove questa mattina è intervenuta la polizia per una lite scoppiata al termine di un’assemblea studentesca in cui si è discusso della questione palestinese e della situazione a Gaza. Secondo il racconto di studenti e professori si è verificata una vera e propria aggressione da parte di alcuni adulti, ai danni anche di studenti, in un cortile che la scuola divide con il Tempio ebraico, nel quartiere Monteverde.

“E’ successo tutto in un attimo, ho visto il professore che veniva strattonato, gli veniva tolto lo zaino e spinto a terra. Sono volate botte, mi sono messo paura, siamo scappati tutti”, ha spiegato a LaPresse un ragazzo, testimone di quanto avvenuto all’uscita del liceo Caravillani. Un altro giovane sarebbe stato strattonato, malmenato e gli sarebbe stata strappata una grossa ciocca di capelli. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato diverse persone e avviato un’indagine anche per verificare anche se siano stati cantati cori offensivi contro la comunità ebraica. Il video mostra uno dei momenti di tensioni che si sono verificati questa mattina davanti al liceo.