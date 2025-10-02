Energia, Cottarelli: “Un errore abbandonare il nucleare"

“Io credo che sia stato un errore abbandonare il nucleare. Certo, adesso uno dice, ma ci vuole tempo a costruire le centrali. Sì, però se cominciavamo dieci anni fa, quando si diceva, ma ci vuole tempo, a questo punto il problema l’avremmo risolto”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna. “Senza abbandonare le rinnovabili, perché assolutamente le rinnovabili sono il futuro. Però da sole, credo, non ce la possano fare. Quindi dobbiamo cercare anche di ampliare il potere anche sul nucleare”, ha aggiunto.

Alla domanda se l’Italia sia ancora in tempo per avviare la strada dell’atomo, Cottarelli ha risposto: “Intanto facciamolo, fra 5 o 6 anni poi i tempi si sono ridotti rispetto alla volta. Il problema si è risolto, altrimenti continuiamo a ripetere la stessa cosa”.