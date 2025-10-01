Fran Drescher, per ‘Tata Francesca’ stella sulla Walk of Fame a Hollywood

Hollywood celebra Fran Drescher nel giorno del suo 68° compleanno. L’attrice, celebre per il ruolo di Fran Fine nella serie cult “La Tata”, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. Drescher, con quasi 50 anni di carriera alle spalle, è oggi anche presidente del sindacato SAG-AFTRA, che ha guidato durante l’ultimo sciopero di categoria. Alla cerimonia hanno partecipato amici e colleghi, tra cui Lisa Ann Walter e le giovani protagoniste di “La Tata”, Nicholle Tom e Madeline Zima. È la stella numero 2.822 sulla celebre passeggiata. Il Museo di Hollywood inaugurerà una mostra dedicata alla sua carriera.