Flotilla, Delia: "Ci spiegassero perché non possiamo navigare in acque internazionali"

“Proposta di Trump per la pace? Ad oggi è una proposta con 20 punti che sono delle intenzioni. Potrebbe essere anche la migliore del mondo, e io non lo penso, ma non è il mio lavoro. Però al momento quello che c’è è uno status quo”. Così la portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, a margine della conferenza stampa a Montecitorio organizzata per illustrare gli ultimi aggiornamenti della spedizione diretta a Gaza. “Lo status quo è che noi siamo in acque internazionali e vogliamo navigare liberamente in queste acque”, ribadisce Delia, che poi affonda: “Qualcuno ci deve spiegare perché dobbiamo aver paura di essere aggrediti laddove abbiamo diritto di navigare. Se qualcuno ce lo riesce a spiegare bene, con dei disegnini, come se fossimo dei bambini di due anni, come ci stanno trattando, noi ne prenderemo atto”, conclude.