Vietnam, decine le vittime del tifone Bualoi: le immagini degli allagamenti

Le forti piogge causate dal tifone Bualoi hanno provocato nuove inondazioni e smottamenti in Vietnam, portando il bilancio dei morti a 19. Secondo quanto riferito oggi dall’agenzia meteorologica nazionale, nelle ultime 24 ore in alcune zone del Vietnam sono caduti oltre 30 centimetri di pioggia. L’agenzia ha avvertito che le forti precipitazioni continueranno. I fiumi ingrossati dalle piogge torrenziali e dagli scarichi delle dighe hanno causato inondazioni e smottamenti diffusi nel nord che hanno interrotto le strade e isolato le comunità dalle montagne delle province di Son La e Lao Cai alla provincia centrale di Nghe An. Il fiume Thao a Yen Bai ha superato di gran lunga i livelli di emergenza durante la notte, invadendo le case con un metro d’acqua e costringendo i residenti all’evacuazione. Molte strade della capitale Hanoi sono state allagate ed è stata diramata un’allerta per l’ingrossamento del fiume Rosso, che attraversa la città. Le autorità stanno ancora cercando 13 persone disperse, tra cui otto pescatori. Bualoi da venerdì ha già causato almeno 20 morti nelle Filippine, prima di raggiungere il Vietnam ieri.