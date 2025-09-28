Vietnam, le immagini del tifone Bualoi che si abbatte sulla costa

Il tifone Bualoi ha portato forti piogge, forti venti e inondazioni mentre si avvicinava domenica alla costa centrale del Vietnam. Un’agenzia meteorologica ha detto che il tifone potrebbe portare venti fino a 133 km/h quando approderà domenica tra le province di Quang Tri e Nghe An.

Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone che si trovavano in luoghi ad alto rischio, hanno sospeso tutte le attività di pesca e hanno invitato le barche a tornare a terra al riparo, hanno riferito i media statali. Sono stati chiusi anche quattro aeroporti della regione, compreso l’affollato aeroporto internazionale di Danang, che domenica ha tenuto a terra decine di voli. A Hue, forti piogge hanno allagato le strade. L’emittente statale VTV ha detto che una donna è annegata mentre veniva spazzata via dall’alluvione. Nella vicina provincia di Quang Tri, un peschereccio è affondato e un altro è rimasto arenato mentre cercava rifugio.