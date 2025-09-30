Milano-Cortina, Salvini: “Su convenzioni serviva più coraggio da Comune”

“Ho visto gli 850 euro di media per le stanze: buono per Milano, ma il Comune avrebbe potuto essere ancora più coraggioso e incisivo nella trattativa con il privato, è chiaro che per molti 850 euro al mese sono 850 euro al mese. Se l’edilizia convenzionata è a 3800 al metro quadro, non vai lontano. dobbiamo capire dove sta andando questa città se no tra 5 anni diventa città per ricchi”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell’evento di presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026.