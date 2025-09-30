Mattarella in Kazakistan: "Carta Onu bussola per affrontare ogni conflitto"

“Italia e Kazakhistan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e leale collaborazione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan.”In tale spirito, apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”, ha aggiunto il Capo dello Stato.