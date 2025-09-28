Vietnam, evacuate migliaia di persone a causa del tifone Bualoi: le immagini

In Vietnam evacuate migliaia di persone dalle province centrali e settentrionali, a causa del tifone Bualoi che si è avvicinato al Paese più rapidamente del previsto. L’agenzia meteorologica vietnamita ha dichiarato che Bualoi si stava spostando verso nord-ovest e che avrebbe raggiunto la terraferma tra le province di Quang Tri e Nghe An domenica notte. Le autorità hanno bloccato i pescherecci nelle regioni settentrionali e centrali e hanno ordinato l’evacuazione.

I media statali hanno riferito che Da Nang aveva in programma di trasferire più di 210.000 persone, mentre Hue si preparava a spostare più di 32.000 residenti costieri in luoghi più sicuri. L’Autorità per l’aviazione civile ha dichiarato che le operazioni sono state sospese in quattro aeroporti costieri, tra cui l’aeroporto internazionale di Da Nang, con diversi voli riprogrammati. Da sabato sera forti piogge hanno colpito le province centrali. A Hue, le inondazioni hanno sommerso le strade più basse, le tempeste hanno scoperchiato i tetti e almeno una persona è stata data per dispersa dopo essere stata travolta dalle acque. Nella vicina provincia di Quang Tri, un peschereccio è affondato e un altro è rimasto bloccato mentre cercava riparo.