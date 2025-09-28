Flotilla, flash mob prima della sfilata della Maison Armani a Milano: le immagini

Flash mob degli attivisti propal in sostegno della Global Sumud Flotilla, di fronte alla pinacoteca di Brera dove in serata è in programma la sfilata della Maison Armani, la prima dopo la morte del fondatore Giorgio Armani. Alcune decine di dimostranti, con cartelli e una vela con la scritta ‘Global Sumud Flotilla’, hanno presidiato l’ingresso delle auto blu urlando “Palestina libera”, “Free Gaza”, “vergogna vergogna” e “Netanyahu assassino” all’indirizzo degli invitati. Numerosi gli slogan sui cartelli, da “non abbiamo più parole” a “colpiscono i bambini perché vogliono uccidere il futuro di Gaza”.

La manifestazione si è svolta senza tensioni e l’ingresso degli ospiti al vernissage non è stato ostacolato. “Siamo davanti all’Accademia di Brera che è stata occupata per la sfilata di Armani per la chiusura della Fashion Week, qualcosa che a nostro avviso è abbastanza vomitevole perché questa città sembra essere imbellettata quando a poche migliaia di chilometri da qui sta avvenendo un genocidio e un giorno credo che ricorderemo che a Milano nei giorni in cui avveniva un genocidio, qui si faceva la Fashion Week e qualcuno dovrà vergognarsi”, spiega Andrea De Lotto, uno degli attivisti promotori del presidio. “Quindi siamo venuti qua, per la nostra rabbia, la nostra indignazione deve essere ovunque e oggi a Milano era importante essere qui, dove secondo loro c’è il meglio di Milano e noi ci vergogniamo invece di quel poco, troppo poco che stiamo facendo”, ha concluso l’attivista.