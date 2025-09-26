Corea del Sud, a Seul la protesta dei lavoratori del settore finanziario

I lavoratori del settore finanziario della Corea del Sud hanno indetto uno sciopero generale per chiedere salari più alti e orari di lavoro più brevi. Venerdì migliaia di persone hanno manifestato nella capitale Seul. I membri del Korea Financial Industry Union, composto principalmente da dipendenti delle principali banche commerciali, hanno chiesto l’introduzione di una settimana lavorativa di 4,5 giorni e un aumento salariale del 3,9%. L’agitazione ha segnato il primo sciopero generale del sindacato in tre anni, dal settembre 2022. Nonostante lo stop, le operazioni bancarie hanno subito poche interruzioni, poiché la partecipazione dei lavoratori sindacalizzati è stata inferiore alle aspettative.