Tokyo Game Show 2025: record di espositori e anteprime mondiali

(LaPresse) I padiglioni del Makuhari Messe si riempiono di schermi, controller e appassionati: il Tokyo Game Show celebra la sua 29ª edizione con un numero record di espositori, quasi la metà provenienti dall’estero. Tra le anteprime più attese ci sono Sonic Racing: CrossWorlds di SEGA, Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles di Square Enix e Battlefield 6 di Electronic Arts. Uno degli eventi più importanti dell’industria videoludica mondiale, il TGS è l’occasione per scoprire le tecnologie e i titoli che segneranno il prossimo anno. Il mercato giapponese del gaming è quasi raddoppiato in quattro anni, grazie al boom del mobile in Asia e all’integrazione tra giochi per smartphone e console. A completare l’esperienza, spettacolari allestimenti e performer in costume che mettono in scena il lato più spettacolare e creativo del settore. Il Tokyo Game Show prosegue fino al 28 settembre 2025.