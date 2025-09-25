Nautica: allo Yacht Club de Monaco gli Explorer Awards tra scienza e scoperta

(LaPresse) – Avere successo agendo al tempo stesso per il bene comune. Sotto l’Alto patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club di Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione degli Explorer Awards La Belle Classe. Creati per incoraggiare un nuovo modo di utilizzare gli yacht, questi premi mettono in risalto progetti in cui la navigazione diventa uno strumento di esplorazione e di scienza. “Monaco è la capitale assoluta dell’innovazione, dei superyacht, del pensiero innovativo, e non solo. È una comunità di persone con nobili intenti. Non solo hanno navi eleganti, bellissime e con un design innovativo, ma niente di tutto questo accade senza una comunità, e una comunità deve includere capitani, soci e i loro armatori, e qui si incontrano tutti e tre”, ha affermato Richard Wiese, presidente di giuria e dell’Explorers Club di New York.