Moldova, estradato dalla Grecia l'oligarca Vladimir Plahotniuc

(LaPresse) L’oligarca moldavo Vladimir Plahotniuc, accusato di frode bancaria da un miliardo di dollari, è stato scortato dalla polizia fuori da un aereo a Chisinau dopo essere stato estradato dalla Grecia. Plahotniuc è fuggito dalla Moldova nel 2019 a causa di una serie di accuse di corruzione, tra cui quella di complicità in un piano che ha portato alla scomparsa di un miliardo di dollari da una banca moldava nel 2014, che all’epoca equivaleva a circa un ottavo del PIL annuale del Paese. Plahotniuc, uno degli uomini più ricchi della Moldavia, è fuggito negli Stati Uniti dalla Moldavia nel giugno 2019 dopo non essere riuscito a formare un governo con il suo Partito Democratico. Inserito nella lista dei ricercati internazionali dell’Interpol a febbraio, ha sempre negato qualsiasi illecito.