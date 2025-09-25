Accesso Archivi

25 settembre 2025

Colombia, 23 lavoratori salvati dopo 43 ore intrappolati in una miniera d'oro

(LaPresse) Ventitré lavoratori sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti intrappolati per 43 ore in una miniera d’oro crollata nel nord della Colombia. L’incidente è avvenuto nella miniera La Reliquia, situata nel dipartimento di Antioquia, a causa di un cedimento geomeccanico. I minatori, accolti da applausi e lacrime di gioia, sono riusciti a uscire con le proprie forze, aiutandosi con una corda per risalire il pozzo. Durante le operazioni di salvataggio, sono stati forniti loro cibo, acqua e ventilazione. La miniera si trova su un terreno della canadese Aris Mining, ma è gestita da una cooperativa locale. L’azienda ha dichiarato che il sito impiega circa 60 persone e rappresenta solo una piccola parte della produzione d’oro complessiva. In Colombia, oltre l’80% dell’oro proviene da miniere spesso senza licenze, gestite anche da gruppi ribelli. Le condizioni di lavoro precarie hanno già causato incidenti mortali: solo pochi giorni prima, sette minatori erano stati trovati senza vita in una miniera illegale nella provincia di Cauca.