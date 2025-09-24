Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti: “Speriamo di regalare un po’ di leggerezza agli spettatori”

Carlo Conti presenta la nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’, il varietà in onda su Rai 1 dal 26 settembre. “Sarà tale e quale agli altri anni come dice il titolo. Speriamo di regalare un po’ di leggerezza il venerdì sera, far passare due ore di serenità con buona musica e divertimento”, ha detto il conduttore dagli studi Rai. “Come giudici ci saranno Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Poi dalla seconda puntata ci sarà un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata. E un cast che è sempre più difficile fare perché non è semplice trovare i protagonisti per questo programma”, ha aggiunto.

Ecco i concorrenti della 15a edizione: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, la ‘ripetente’ Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli. A questi ultimi due toccheranno i duetti impossibili: nella prima puntata saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti.