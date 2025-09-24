Re Felipe VI di Spagna all'Onu: "Dobbiamo evitare gli errori del passato"

Re Felipe VI di Spagna ha tenuto un discorso all’Assemblea Generale dell’Onu a New York. “In risposta a questo senso di disgregazione, dobbiamo riconoscere che i tempi sono davvero cambiati e che dobbiamo adattarci, persino anticipare i cambiamenti senza rifugiarci nell’idealismo, nell’autocompiacimento o nella miopia. Ma è proprio in questi momenti di incertezza che dobbiamo leggere chiaramente i segni del nostro tempo per evitare gli errori del passato e non entrare in spirali senza ritorno”, ha detto il reale. “In Palestina, nella Striscia di Gaza, non possiamo rimanere in silenzio o distogliere lo sguardo di fronte alla devastazione, ai bombardamenti, compresi quelli su ospedali, scuole o luoghi di rifugio, di fronte a così tante vittime civili, o di fronte alla fame e allo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone. Con quale obiettivo? Sono atti abominevoli che sono agli antipodi di tutto ciò che questo forum rappresenta. Sono ripugnanti alla coscienza umana e fanno vergognare l’intera comunità internazionale”, ha aggiunto il re spagnolo chiedendo la fine del massacro del popolo palestinese.