Assemblea Generale Onu, la diretta del 24 settembre. Zelensky: “Pace dipende da tutti noi, non restate in silenzio”

Il leader ucraino nel suo discorso ha citato il sorvolo dei droni russi: “Mosca sinonimo di interferenza”

Dopo l’apertura con il lungo e controverso discorso del presidente americano Donald Trump, prosegue nella giornata di oggi 24 settembre l’Assemblea Generale dell’Onu. È il giorno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto un appello alle Nazioni Unite: “La pace dipende da tutti noi, non restate in silenzio“. Nella notte previsto l’intervento della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Ecco tutti gli aggiornamenti.