Ilaria Salis: "Giustizia Ungheria è vendetta, voglio processo in Italia"

“Io auspico che le autorità italiane intervengano quanto prima al fine di tutelare una propria concittadina e di garantire che i suoi diritti fondamentali siano rispettati. La mia richiesta è chiara: voglio essere processata in Italia, non in Ungheria“. Lo ha detto l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il voto di ieri della commissione Juri che ha confermato la sua immunità. “Un processo con garanzie democratiche in quel Paese è impossibile”, ha aggiunto, “la giustizia in Ungheria è vendetta e propaganda”.