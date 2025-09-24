Hong Kong, super tifone Ragasa si abbatte sul lungomare: le immagini impressionanti

Il super tifone Ragasa, uno dei più violenti degli ultimi anni, ha causato onde altissime sul lungomare di Hong Kong e ha paralizzato la vita sulla costa meridionale della Cina nelle prime ore di mercoledì, dopo aver causato distruzione e morte a Taiwan e nelle Filippine. A Taiwan in particolare, 14 persone sono morte in una cittadina allagata, mentre nelle Filippine sono stati segnalati quattro decessi. Hong Kong e Macao hanno cancellato le lezioni e i voli, e molti negozi hanno chiuso. Centinaia di persone hanno cercato rifugio nei centri di accoglienza temporanea di ciascuna città.