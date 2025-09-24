Byd, Altavilla: “Sette nuovi modelli entro metà 2026, avanti con un pizzico d'orgoglio”

“Il ritmo ce l’aumentiamo da soli, naturalmente, soprattutto in funzione del fatto che il nostro portafoglio prodotti si sta allargando sempre di più. Da qui ai primi sei mesi del 2026 introdurremo sette macchine sul mercato, quindi avremo un nuovo brand premium, nuovi veicoli commerciali. Oggettivamente di materiale da vendere ne abbiamo a sufficienza”, lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor Byd per l’Europa, parlando con i giornalisti a margine del convegno ‘Quale futuro della mobilità’ organizzato da Il Foglio all’Automobile Club Milano.

“Continuiamo ad andare avanti a una velocità che, con un pizzico di orgoglio, in Europa non si era mai vista nello sviluppo della rete di distribuzione e quindi è chiaro che quando cominci ad avere un network di concessionari capillare quello fa crescere anche i volumi”, ha proseguito Altavilla. “In questo momento crediamo che la filiera italiana abbia un posizionamento invidiabile, ma non solo verso Byd, verso tutti i costruttori importanti cinesi, perché comunque è una filiera dove ci sono delle competenze formidabili. Noi ci guardiamo sempre attorno, il fare scouting è un’attività che non si ferma mai, come ho detto prima speriamo che il mercato europeo ci dia le soddisfazioni che ci aspettiamo in termini di volume, allora un bel problema sarà quello di trovare dei nuovi siti produttivi”.

Altavilla ha poi parlato degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche: “Il problema vero è che se vogliamo davvero parlare di incentivi questo è un problema che riguarda l’Europa ed è un problema che deve essere gestito in una logica pluriennale. Questi incentivi in Italia sono sufficienti per all’incirca 39 mila macchine, noi abbiamo un parco pre Euro 6 di 24 milioni e mezzo di macchine, se vogliamo continuare a svuotare l’oceano con il cucchiaino va bene, però non mi sembra molto produttivo”. Uno sguardo anche ai valori di borsa che secondo Altavilla hanno “degli indicatori molto semplici, il price earning della media dei costruttori europei viaggia fra il 6 e quello di Byd a 18 quindi mi sembra che Byd abbia un posizionamento competitivo decisamente migliore”.