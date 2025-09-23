Stato Palestina, Erdogan: "Decisione storica, ora il cessate il fuoco a Gaza"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la decisione di alcuni Paesi, tra cui alcuni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di riconoscere lo Stato di Palestina è stata “una decisione storica molto importante“. Parlando lunedì all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Erdogan ha anche affermato di sperare che i Paesi che hanno avuto il “coraggio” di riconoscere lo Stato di Palestina sostengano questa posizione storica con “misure decisive, concrete e deterrenti”. “Ora è necessario dichiarare un cessate il fuoco, consentire l’ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza e Israele deve ritirare le sue forze da Gaza”, ha aggiunto.