Iraq, inaugurato primo impianto solare industriale

L’Iraq ha inaugurato il suo primo impianto solare su scala industriale nella provincia desertica di Karbala, segnando un passo importante verso l’energia rinnovabile. Il progetto, avviato dal governo per contrastare le frequenti crisi elettriche che si verificano nel Paese nonostante le ricche riserve di petrolio e gas, rappresenta un’innovazione senza precedenti nel Paese. L’impianto, descritto come una “città nera circondata dal deserto”, fornirà elettricità alla rete nazionale e ridurrà il consumo di carburante durante le ore di picco. “È il primo progetto di questo tipo con tale capacità”, ha dichiarato Safaa Hussein, direttore esecutivo dell’impianto. La capacità finale prevista è di 300 megawatt.