Londra, atterrati i coniugi britannici rilasciati dopo 7 mesi di carcere in Afghanistan

Sono atterrati oggi, sabato, all’aeroporto Heathrow di Londra, i due coniugi britannici – Peter e Barbie Reynolds di 80 e 75 anni – che sono stati rilasciati ieri dai talebani dopo essere stati in detenzione per 7 mesi in Afghanistan per accuse che non sono state rese note. La coppia viveva in Afghanistan da 18 anni e gestiva un’organizzazione educativa nella provincia centrale di Bamiyan. Il Qatar ha contribuito a mediare il loro rilascio, che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito “un enorme sollievo“. A luglio, gli esperti delle Nazioni Unite avevano lanciato un allarme sul peggioramento delle loro condizioni di salute.