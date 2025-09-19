Russia, zucca da record da quasi una tonnellata: le immagini

(LaPresse) Un agricoltore russo ha battuto il record del Paese di zucca più pesante mai vista, con una zucca del peso di quasi una tonnellata. Ci sono voluti più di 6 mesi ad Alexander Chusov, un contadino della regione di Mosca, in Russia, per coltivare una zucca da 969 kg (2.130 libbre), battendo il suo record per la zucca più pesante coltivata in Russia. Chusov ha spiegato di aver scelto con cura i semi per la sua zucca, oltre a costruire una serra speciale con terreno e riscaldamento dell’aria, calibrando con alta precisione le esigenze nutrizionali e di irrigazione della zucca. Più di 3.000 persone hanno gareggiato nella gigantesca competizione per la coltivazione di ortaggi: tra gli ortaggi coltivati ​​c’erano un cocomero da 144 kg (317 libbre) e una zucchina da 73 kg (160 libbre). Le verdure campione saranno ora esposte allo Apothecary Garden di Mosca.