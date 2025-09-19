Morgan torna in Rai, ospite domani di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'

(LaPresse) Morgan torna su Rai1. Il cantante sarà, infatti, ospite della prima puntata della nuova stagione di ‘Ciao Maschio‘, format condotto da Nunzia De Girolamo il sabato pomeriggio alle 17.10 su Rai1 del servizio pubblico. Gli altri ospiti della prima puntata sono Francesco Paolantoni e Sergio Muniz.”Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide e a questo punto è arrivato al direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone”, spiega la conduttrice Nunzia De Girolamo. “Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. Lo studio sarà più luminoso, avremo un quintetto al femminile che suonerà lo swing, le ‘Swingeresse’, un inviato speciale, Edoardo Tavassi dai social alla tv in giro per l’Italia, che chiederà pareri alle persone sui temi al centro della puntata. Altra novità è quella di dedicare spazio a nuovi talenti, che avranno il palco a loro disposizione per alcuni minuti”.