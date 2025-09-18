Veneto, elezioni regionali 2025: Zaia firma il decreto

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni regionali 2025, per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta della Regione. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Lo comunica una nota. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15”, ha ufficializzato il governatore.

“Per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente, le giornate per presentare le candidature e, quindi, le liste sono il 24 ottobre e del 25 ottobre”, ha aggiunto Zaia. “Auguro a tutti coloro che si candideranno una buona campagna elettorale. Esprimo l’auspicio, inoltre, che sia una campagna di reale, civile e sereno confronto costruttivo, condotto nell’interesse di tutti noi veneti. Spero anche sentitamente che la squadra che sarà chiamata dall’elettorato a guidare questa Regione e ad affrontare i prossimi cinque anni di governo sia una squadra che possa portare ancora più in alto il nostro Veneto. Ringrazio tutti i cittadini invitandoli ad andare a votare”, ha concluso il presidente.