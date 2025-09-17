Salvini ad Ancona chiude intervento con un minuto di silenzio per Charlie Kirk

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha concluso con un momento di silenzio per Charlie Kirk il suo intervento al comizio dei leader del centrodestra ad Ancona a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. “Vi chiedo un minuto di orgoglio, di determinazione e di silenzio per Charlie Kirk”, ha detto il leader leghista ricordando l’influencer di destra americano ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre.