Navalny, vedova Yulia: "Esami confermano che mio marito è stato avvelenato"

“Siamo riusciti a trasferire all’estero il materiale biologico di Alexei. Laboratori in due Paesi diversi hanno condotto degli esami. Questi laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato“. Lo fa sapere, con un messaggio sui social, Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, l’attivista russo e principale oppositore del presidente Vladimir Putin morto nella colonia penale in cui era detenuto a Kharp, in Siberia, il 16 febbraio 2024. “Questi risultati sono di importanza pubblica e devono essere resi noti”, aggiunge, “tutti noi abbiamo il diritto di conoscere la verità“.