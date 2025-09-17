Meloni ad Ancona: "Tra gli impegni con i cittadini liberare magistratura dalle correnti"

“Mi ha colpito molto, non molto tempo fa, un giudice che ha scritto in una mail che la Meloni è pericolosa perché non ha interessi personali e fa quello che fa in ragione di quello in cui crede. Ma secondo voi queste caratteristiche sono le caratteristiche di una persona pericolosa? Cioè posso essere pericolosa se qualcuno mi volesse ricattare, ma io non sono ricattabile. E l’unico condizionamento che ho sono gli impegni che ho preso con i cittadini. Tra gli impegni che abbiamo preso con i cittadini c’è anche quello di liberare la magistratura da quella degenerazione correntizia che per anni ha fatto sì che in alcuni casi le scelte venissero fatte non tanto in base al merito, quanto in base all’appartenenza, alla fedeltà alla corrente“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in comizio ad Ancona con i leader del centrodestra a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli, alle elezioni regionali 2025, in merito alla riforma della giustizia. “Penso che sia ora di liberare la stragrande maggioranza dei magistrati che vogliono essere giudicati per il merito. E penso che quando riusciremo a farlo, la nostra giustizia sarà più giusta, più efficace e più efficiente. E quindi lo facciamo, soprattutto e come sempre, per i cittadini“, ha aggiunto Meloni.