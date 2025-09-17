Ecuador, scontri a Quito durante le proteste contro il caro gasolio

Manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza a Quito, capitale dell’Ecuador, mentre era in corso una protesta contro l’aumento dei prezzi del gasolio in seguito alla decisione del governo di porre fine ai sussidi statali per il carburante. I manifestanti si sono fatti strada attraverso i controlli di sicurezza per cercare di raggiungere il Palazzo Nazionale Carondelet, sede del governo, e hanno lanciato pietre contro gli agenti in uniforme. La Polizia Nazionale ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i manifestanti. Una donna ha riportato ferite alla testa. Nelle scorse ore l’Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza in sette province dove le principali arterie stradali sono state bloccate durante le proteste in corso.