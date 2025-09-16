Robert Redford, addio a un'icona di Hollywood

Robert Redford, attore e regista statunitense, è morto a 89 anni. È stato uno dei volti simbolo del cinema americano del ’900. Nato nel 1936 a Santa Monica, inizia come attore teatrale e televisivo. Il debutto a Broadway è con “Barefoot in the Park” (1963) “Butch Cassidy”, “La stangata”, “Il migliore”: Redford è stato l’eleganza naturale in movimento, l’antieroe bello e tormentato.

Non solo attore, anche grande regista. “Gente comune” (4 Oscar) ha mostrato la sua sensibilità dietro la macchina da presa. Negli anni 2000 alterna recitazione e regia, lavorando in film come “All is Lost” (2013) e “The Old Man & the Gun” (2018). Fondatore del Sundance, ha dato voce al cinema indipendente. Senza di lui, tanti autori non sarebbero mai arrivati al pubblico. Ambientalista convinto, ha speso energie per la natura e contro il cambiamento climatico, sostenendo le battaglie più scomode.