Filippine, incendio a Manila: 1.000 famiglie sfollate

(LaPresse) Nelle Filippine circa 1.000 famiglie sono state sfollate dopo un vasto incendio scoppiato sabato sera in una zona residenziale densamente popolata di Manila, senza provocare vittime, secondo quanto riferito dal Bureau of Fire Protection-National Capital Region.

Alcuni sopravvissuti sono stati visti rovistare tra i resti delle proprie case bruciate per recuperare oggetti di valore. Una palestra di basket è stata trasformata in centro di evacuazione, mentre altre famiglie, come quella di Aileen Nikol, hanno montato tende temporanee lungo la strada in attesa di aiuti.