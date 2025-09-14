Sulmona, violentano 12enne e postano video su WhatsApp: le immagini dei carabinieri

(LaPresse) – Una ragazzina di 12 anni è stata violentata e filmata a Sulmona, in provincia de L’Aquila, da due giovanissimi, che l’hanno ricattata e poi hanno diffuso il video della violenza su WhatsApp. Lo riportano il Messaggero e il Centro. Secondo quanto riportano i quotidiani, la 12enne ha raccontato gli abusi ai genitori che poi si sono rivolti ai carabinieri. Due giovani di 18 e 14 anni sono stati stati perquisiti. Entrambi sono indagati con le accuse di violenza sessuale e revenge porn e i loro cellulari e pc sono stati sequestrati.