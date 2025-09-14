Lituania, Vilnius prima città ad avere trasporto pubblico fluviale completamente elettrico

(LaPresse) Vilnius, capitale della Lituania, è diventata la prima città europea a integrare imbarcazioni completamente elettriche nel proprio sistema di trasporto pubblico fluviale di linea.

Mentre altre città europee utilizzano imbarcazioni elettriche, dai traghetti aliscafi di Stoccolma alle navette portuali di Barcellona, Vilnius ha creato il primo servizio di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico in Europa, sebbene di dimensioni molto ridotte.

Le imbarcazioni che trasportano passeggeri lungo il fiume Neris funzionano spostando l’acqua: gli scafi larghi e arrotondati delle imbarcazioni a dislocamento le rendono stabili e, poiché consumano meno energia, hanno un’autonomia maggiore.

Il traghetto trasporta i passeggeri lungo l’architettura secolare della città, contribuendo alla reputazione moderna di Vilnius, designata Capitale Verde d’Europa per il 2025.