Stefano Benni, il sindaco di Bologna Lepore: "Ha amato e aiutato la città senza mai bisogno di farsi pubblicità"

(LaPresse) Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ricorda lo scrittore Stefano Benni, morto il 9 settembre scorso. Nel cortile dell’Archiginnasio, nel capoluogo emiliano-romagnolo, è stata allestita la camera ardente, gremita di persone. “Oggi abbiamo bisogno di imparare cosa significa la sua eredità. Io l’ho conosciuto quando è ritornato a Bologna e ha voluto farlo con uno spettacolo dedicato a Buzzati leggendo ‘Il colombre’. Disse: ‘Mi sento bolognese solo per gli affetti’, perché aveva anche criticato aspramente la nostra città, lo aveva fatto come gesto d’amore”, ha detto il primo cittadino. “Stefano ci aveva spronato a fare di più di meglio sui temi dell’emergenza abitativa. Non ci dobbiamo dimenticare le sue parole. Lo voglio ringraziare per il suo amore per la città, ha sempre aiutato senza dirlo, senza bisogno di farsi pubblicità. Una persona generosa che ha amato Bologna e al quale Bologna deve tanto”.