Monaco Classic Week 2025, in mare 50 vele storiche e 160 imbarcazioni d’epoca

(LaPresse) L’edizione 2025 della Monaco Classic Week conferma il suo respiro internazionale. Allo Yacht Club sono ormeggiate quasi 160 imbarcazioni d’epoca e in mare si sfidano circa 50 barche a vela, di cui 20 ultracentenarie, autentici gioielli come il Kismet (1898), il Viola (1908) e il Madcap (1874), il più antico cutter pilota ancora navigante. Il Partridge (1885) compie 140 anni, mentre il Mariette (1915) festeggia il suo 110º anniversario. Tra i protagonisti anche il 15M IR Mariska (1908), con l’equipaggio del Manhattan Yacht Club, e il goletta Black Swan (1899), che quest’anno accoglie i rappresentanti dell’Amaala Yacht Club dell’Arabia Saudita. Amaala aspira a ricevere la certificazione ‘La Belle Class Destinations’ rilasciata dallo Yacht Club de Monaco, che premia la profonda comprensione dell’etica marina e della tutela dell’ambiente.