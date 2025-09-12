Scuola, studenti contro il divieto dei cellulari in classe: "Insegnateci a usarlo"

Primo giorno di scuola al liceo Virgilio di Roma e dopo i saluti e gli abbracci il primo argomento di discussione è la nuova regola dettata dal ministro Valditara: niente cellulare in classe. Una regola poco apprezzata dai ragazzi: “Con tutti i problemi che abbiamo – dice Francesca, iscritta al terzo anno – pensano ai cellulari. Abbiamo le porte dei bagni che crollano, le infiltrazioni sui tetti io non credo che la priorità possa essere il cellulare”. “Siamo grandi – aggiunge un suo compagno di classe – dovrebbero forse insegnarci ad usarlo non vietarlo”.