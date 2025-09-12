Salute, Lollobrigida: "Spesa pubblica si diminuisce con l'alimentazione"

“Diminuire la spesa pubblica sulla sanità non è agganciabile alla diminuzione dei servizi, degli ospedali, dei medici o degli infermieri. Bisogna diminuire i pazienti. E per diminuire i pazienti bisogna agire adesso, sulle giovani generazioni, raccontargli cos’è la qualità, cos’è un sano stile di vita, e su questo ci stiamo concentrando. E anche sul riso è importante ricordare che non tutte le produzioni risicole sono uguali. Alcune, come quelle europee, e fatemelo dire, in particolare quelle italiane, rispettano tutto, compreso la qualità del prodotto come obiettivo, compreso il rispetto del benessere che passa per la qualità dei prodotti che vengono assunti”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo all’inaugurazione di ‘Risò’, il Festival internazionale del riso a Vercelli.