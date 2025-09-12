Polonia, chiuso il confine orientale con la Bielorussia: le immagini delle frontiere

La Polonia ha chiuso il confine con la Bielorussia alla mezzanotte di venerdì, sulla scia dell’incursione di droni russi all’inizio di questa settimana. La decisione di chiudere la frontiera è stata stabilita in vista delle importanti esercitazioni militari congiunte che Minsk e Mosca terranno per la prima volta dal 2022. La Polonia ha affermato che alcuni dei droni che sono entrati nel suo spazio aereo mercoledì provenivano dalla Bielorussia, dove le truppe russe e bielorusse si sono radunate in vista delle esercitazioni.