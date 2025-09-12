Ancona, in fiamme camion: rogo coinvolge anche cabina metano

Un camion è andato in fiamme questa sera, venerdì, alle 20 a Gaville di Sassoferrato, in provincia di Ancona. Il mezzo pesante, contenente carta, è stato avvolto dalle fiamme, che hanno coinvolto anche una cabina del metano provocando la fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Fabriano, Arcevia e Jesi con quattro autobotti, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a chiudere la linea principale del gas in collaborazione con il personale dell’azienda locale. Le operazioni di smassamento del materiale bruciato proseguiranno per tutta la notte per evitare la ripresa delle fiamme. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.