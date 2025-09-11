Polonia, Tajani: "Attacco offesa a sicurezza intera area Euro-Atlantica"

“L’attacco di ieri al territorio polacco è un fatto gravissimo e inaccettabile, un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica. L’Italia ha espresso immediatamente piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale. Un nostro aereo radar fa parte del dispositivo di sicurezza alleato sotto il controllo Nato”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Queste iniziative russe sono in palese contraddizione con il percorso che sembrava avviato con il vertice in Alaska” fra Vladimir Putin e Donald Trump, ha aggiunto.