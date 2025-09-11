Oristano, sequestrata maxi piantagione di cannabis sativa

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Oristano ha individuato una vasta piantagione di canapa indiana ubicata in località Riola Sardo. La piantagione comprendeva oltre 2.500 piante di cannabis. L’esito portava al sequestro di 7 kg di infiorescenze pronte alla commercializzazione, 40 kg di residui di lavorazione che unitamente a oltre 2 kg di kief avrebbero favorito la predisposizione di panetti di hashish e alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria di un responsabile.