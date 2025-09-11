Nepal, l'esercito revoca il coprifuoco dopo le proteste anti governative: le immagini

L’esercito nepalese ha revocato temporaneamente il coprifuoco imposto giovedì mattina a Kathmandu, nel tentativo di ripristinare il controllo dopo le violente proteste antigovernative che hanno sconvolto il Paese. I residenti si sono precipitati a fare scorta di generi alimentari, mentre altri hanno colto l’occasione per recarsi nei templi indù a pregare. Quando le proteste hanno spinto il primo ministro Khadga Prasad Oli a dimettersi martedì, il presidente cerimoniale del Paese, Ram Chandra Poudel, gli ha chiesto di guidare un governo di transizione fino a quando non ne fosse stato insediato uno nuovo. Ma Oli è fuggito dalla sua residenza ufficiale. I manifestanti hanno incontrato i funzionari militari presso il quartier generale dell’esercito a Kathmandu per discutere di un leader di transizione, con alcuni di loro che spingevano per Sushila Karki, un’ex presidente della Corte Suprema molto popolare.